La cantante de Corazón Serrano, Lesly Águila, sorprendió al reaparecer en las redes sociales junto a su novio Cristhian, luego de que se especulara que habrían terminado su relación.

Los rumores de una supuesta separación comenzaron porque la joven cantante dejó de publicar fotos junto a su pareja durante la cuarentena.

Es por ello que en una reciente publicación en su cuenta de Instagram, en la que aparece junto a su novio, uno de sus seguidores no dudó en preguntarle por su situación sentimental.

“Quiero coger las piezas de tu corazón y crear una obra de arte ♥️I LOVE”, escribió Lesly Águila como leyenda de sus fotografías.

Precisamente en ese post el cibernauta le pregunta si “regresaron”, a lo que la cantante de cumbia respondió: “cuándo terminamos que ni enterada estoy”, junto a unos emojis de risa.

Cabe mencionar que Lesly Águila y su pareja Christian llevan dos años de relación que han preferido mantener alejada de las redes sociales.

Lesly Águila sobre los ‘privaditos’ musicales

En conversaciones con Correo, Lesly Águila comentó que ella no juzgaría a un colega artista, ya que en estos momentos de pandemia, no todos tienen la suerte de tener a sus familiares en buen estado de salud o poder llevar un pan al hogar.

“Hay muchas personas que no entienden, si bien es cierto hay que cuidarnos de la mejor manera y lo más que se pueda. Yo no soy nadie para juzgar y tampoco juzgaría a un colega artista porque sé que también la luchan y la sufren para llevar un pan al hogar. No todos tiene la suerte de tener a sus familiares con buena salud (...) a veces no hay ni para comer”, comentó la cantante,

