Lesly Águila responde a quienes le dicen "gorda" y que "tiene mucha papada" (FOTO)

Lesly Águila, integrante de 'Corazón Serrano', dedicó una publicación en su red social Instagram para responder a aquellos que critican su apariencia física.

"Que Lesly estás gorda, tienes mucha papada, estás flaca, más papa al caldo, no te vistas así, no publiques fotos en bikini, entre miles de insultos que no acabaría al escribirlos...", escribió en un primer momento.

La cantante de cumbia reveló que al principio se sintió afectada y deprimida por este tipo de comentarios, pero que ahora todo es diferente pues se ama tal y como es.

"Nos creemos con tanta autoridad de poner calificativos ofensivos detrás de una red social. Claro es que no somos lo suficientes valientes de poner enfrentar a alguien cara a cara...Acepto que hace muchos años recibía mucho más este tipo de ataques que la verdad me deprimían ya que tenía un pensamiento equivocado, pero ustedes creen que a estas alturas ¿me va a afectar algo similar a lo que viví hace años? ¡No señores!", relató la Lesly Águila.

Foto: Instagram

La artista señaló que piensa seguir haciendo lo que le gusta y que continuará subiendo imágenes y videos suyos sin darle importancia los comentarios ofensivos.

"Yo seguiré con lo mío, haciendo música, publicando todas las fotos o videos posibles porque así yo lo quiero, porque me amo tal y como soy porque a fin y al cabo lo que te hace hermosa y única son tus acciones", contó la joven.