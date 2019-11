Expareja de Mauricio Diez Canseco se casa por civil

Síguenos en Facebook

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo y empresaria Lesly Castillo, expareja del empresario Mauricio Diez Canseco, compartió las primeras imágenes de su matrimonio civil.

“Ya di el sí”, fue la leyenda que acompañó a la fotografía donde la vemos luciendo un hermoso vestido blanco. También publicó un video donde mostró un bouquet lleno de aplicaciones de pedrería.

Hace unas semanas, Lesly Castillo dejó que las cámaras de “Magaly TV: La Firme” ingresaran a su hogar y habló un poco sobre su ahora esposo.

Según detalló la modelo, su pareja y padre de su hija, es un empresario arequipeño con quien vive en la Ciudad Blanca desde hace ya algún tiempo.

“Estoy muy enamorada, me cambiaron la vida, él y mi hija. Estoy muy feliz, tengo una nueva familia que nunca me juzgó, con los que me llevo muy bien”, declaró Castillo a las cámaras del programa de Magaly.

En las imágenes que mostraron en el programa de Magaly Medina se ve que la expareja de Mauricio Diez Canseco vive en una casa muy lujosa de mil metros.

Hasta el momento es todo lo que se conoce de la nueva etapa que vive la modelo y empresaria.