La modelo Lesly Reyna contó en una entrevista que su papá, quien también está recluido en el penal de Lurigancho, vio a John Kelvin haciendo deporte con otros internos. Además, detalló que el cantante se encuentra bien.

“Mi papá justo me llamó hace unos días y me dijo que John estaba bien, está en el pabellón 11, y lo ha visto jugando fulbito. Lo nota tranquilo, tiene amigos de hace tiempo, no de ahora, tiene su celda. No lo ha visto enseñando a cantar (a sus compañeros), pero hace deporte y está bien”, reveló la modelo para Trome.

Luego continuó con: “Solo me dijo eso, pero la verdad yo estoy muy triste y preocupada porque ningún reo ha sido vacunado, algunos tienen más de 90 años y con enfermedades terminales. Además, sigo muy angustiada porque desde febrero estoy esperando que a mi papá le hagan una biopsia y nada”.

John Kelvin pide que le den arresto domiciliario ante amenazas en el penal de Lurigancho

José Carlos Mejía Chávez, abogado del cantante, reveló al diario El Trome, que su patrocinado viene sufriendo de amenazas y extorsiones en penal de Lurigancho.

El letrado indicó que en la última audiencia de apelación, se solicitó que se otorgue una comparecencia con restricciones a John Kelvin, mientras dura la investigación.

“Corre peligro dentro del penal porque los reclusos piensan que tiene un montón de plata. Él no puede salir de su pabellón porque lo comienzan a extorsionar, a amenazar. Teme por su integridad física”, indicó.

