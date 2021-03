El asesinato de Guillermo Chunga, cómico ambulante conocido como ‘Liendrita’, sigue siendo investigado. Sin embargo, en redes sociales ha empezado a circular un video en el que se escucha al cómico denunciar que venía siendo víctima de amenazas de muerte.

A través de un en vivo de Facebook, realizado el pasado 22 de febrero, Guillermo confesó a sus seguidores que estaba recibiendo represalias en su contra luego de que una mujer a quien él llama Lucero lo denunciara en la página de ‘La Rica Queja’. Como se recuerda, ella lo denunció por supuestamente no reconocer a su hijo, incluso ambos se presentaron en el programa de Andrea Llosa en donde Chunga fue sometido a una prueba de ADN.

“Antes de que vaya al canal, ella puso una denuncia en la página ‘La Rica Queja’ y no solo denigrando mi persona, se metió con hijo y mi mujer, ellos no tenían nada que ver. La gente de esa página comenzó a insultar, sobre todo a mi mujer, que nos iban a pegar, que nos iban a meter bala por eso yo opté por suspender mi página. Lo escondimos porque había demasiado bullying cibernético. Me sirve de experiencia, claro, yo les cuento con el corazón en la mano y pido perdón”, dijo el cómico en el video

“La señora (Lucero) posteó la foto de mi hijo y de mi mujer en ‘La Rica Queja’. Esa página tiene administradores que apoyan a personas sin investigar (...) Todos comenzaron a insultarme, a denigrarme”, añadió.

Guillermo Chunga aclaró: “no tengo nada en contra de la página de ‘La Rica Queja’, pero sí de las personas que creen que nunca van a tener un error en su vida. De comenzarme insultar, sobre todo a mi hijo y amenazarme de muerte”

Asimismo, el cómico contó que Lucero no había quedado conforme con los resultados de la prueba de ADN y quería que se realizara otra prueba. “Ella dice que no está satisfecha de esa prueba de ADN, que ella quiere hacer otra prueba de ADN”, comentó en el vivo de Faceboook del pasado 22 de febrero.

En ese mismo en vivo, la pareja de Guillermo intervino para señalar que iba a llevar su denuncia contra Lucero por la vía legal, pues había expuesto públicamente una foto de su hijo.

“Así como yo me tuve que esconder una semana como si fuera a una delincuente, ustedes me pueden insultar lo que quieran, yo lo único que puedo decir es que la señorita Lucero va rectificarse por medio de un abogado porque yo sí voy a proceder porque ella sí puso una foto de mi menor hijo. Llegaron a mi Facebook”, señaló la pareja de Guillermo.

