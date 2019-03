LIF Week: tips para disfrutar al máximo del evento

Síguenos en Facebook

Para todos aquellos que buscan disfrutar al máximo la experiencia de ir a un Fashion Week, es bueno que tengan en cuenta ciertos detalles que a continuación les mencionaremos.

1. Prepara con tiempo tu look. No querrás lucir desalineado a tu llegada o cuando algún fotógrafo quiera inmortalizar tu asistencia ni mucho menos lucir fuera de lugar en pleno show.

2. Ten listas tus entradas. Ya sea si te invitaron o te adquiriste tus entradas por tu cuenta, siempre es bueno que la noche anterior a cada desfile tengas listo y a la mano las entradas a los shows que asistirás pues sin ellos no podrás ingresar al recinto.

3. Elige prendas y accesorios que te brinden y te hagan sentir cómodo y seguro de ti mismo. Esto se nota a leguas y la gente puede ser bastante perceptiva cuando alguien se vistió con algo que adora o cuando solo busca llamar la atención de la manera incorrecta.

4. Lleva consigo una batería portátil de bolsillo. Inmortaliza todo en tus redes sociales y no te sientas mal por eso, es el momento adecuado. Pero no hay nada peor que quedarte sin batería en pleno show y luego no poder pedir ni siquiera el taxi de regreso a casa.

5. Se puntual. Y esto se cumple a carta cabal pues si bien los desfiles comienzan con algunos minutos de retraso, una vez que se cierran las puertas hacia la pasarela, nadie puede ingresar.

6. Toma en cuenta el tráfico. Lima es una ciudad caótica y más aún al final del día. Si ese día tienes que trabajar, trata de salir un poco antes para llegar con calma y no te pierdas nada durante el evento.

7. Lleva paños anti brillo y polvos para el rostro. Si vas a usar maquillaje, por más mínimo que sea, es mejor evitar lucir un rostro brillante pues no sabes con quien puedas encontrarte en el evento o quien te pueda solicitar una fotografía.

8. No olvides por nada el DNI. En ediciones anteriores, se solicitaba la identificación de quienes llegaban con las invitaciones pero eso ya es cosa del pasado. Sin embargo, no está de más que siempre cargues con el documento de identidad para cualquier emergencia o requerimiento.

9. Lleva efectivo. Esto debido a que previo al show, el evento ofrece una serie de cocktails para amenizar la noche y a veces es mejor contar con algo de dinero extra (aparte de la tarjeta de débito o crédito).

DÓNDE Y CUÁNDO

Este año el LIF Week 2019 se llevará a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima - MAC ubicado en Barranco, los días 27 y 28 de marzo. Las entradas del evento están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.