Dispuesta a conquistar a los peruanos y al público latino con temas inéditos del género salsa, la cubana Lisandra Lizama se lanzó oficialmente como solista y aseguró que le gustaría realizar dúos con las cantantes nacionales.

En su presentación, la esposa de Mauricio Diez Canseco dio detalles de su debut como solista con el tema ‘Desde que te fuiste’, que es su composición.

“Este tema con el que empiezo es cubano, no es algo personal, y lo grabé en Perú, en el estudio de Carlos Rincón, de quien tengo varias composiciones”, dijo Lisandra Lizama muy entusiasmada.

Agregó que trabajará también con mucha música peruana y cubana. Además, de hacer canciones inéditas, sostuvo que hará algunos covers de Marc Anthony y Armando Manzanero.

“Quisiera trabajar con todas las orquestas que hay en el Perú, entre ellas Combinación de la Habana, incluso con los de cumbia. Además, hacer colaboraciones con todas las salseras tan buenas, como Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia, Cielo Torres y Brunella Torpoco”, refirió.

MÁS EMPODERADA QUE NUNCA:

Con respecto a su vestimenta, Lisandra sostuvo que refleja el look de mujer fuerte, empoderada y es el que llevará en toda su carrera. “Llevo más de 15 años de modelo y nadie me puede prohibir el tipo de ropa que voy a usar. Eso suena súper machista, a mí me encanta la elegancia”, dijo.

Asimismo, Lizama aseguró que le encanta que la llamen la ‘Leona de la salsa’. “Lo que pasa es que mi esposo me dice la leoncita y se me fue quedando el tema de la leona, además suena a mujer fuerte”, acotó.

Sostuvo que su primera presentación será este jueves en Rústica de Costa Verde desde las 11:00 p.m. y luego estará en todos los establecimientos de dicho restaurante.

