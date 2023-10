La perseverancia y el arduo trabajo han sido protagonistas en la historia de Lita Pezo. La joven cantante nacida en Iquitos, se despojó de su imitación de Isabel Pantoja para enfocarse en su nueva etapa como solista y crear música propia. Desde los 12 años, tuvo que afrontar innumerables decepciones y en algunos momentos la hicieron dudar de su talento o de seguir en el mundo artístico. Sin embargo, ha ido forjando su camino en la música con mucho esfuerzo. El 02 de diciembre presentará un concierto en el Teatro Canout titulado ‘Luchadora’, nombre de su segunda canción y sin duda, un adjetivo que refleja su esencia.

Desde pequeña has vivido rodeada en un ambiente artístico, pues tu padre es cantante e instrumentista. ¿Fue una pieza clave en tu formación musical?

Definitivamente. Mi papá fue el que me impulsó desde muy pequeñita al mundo de la música. Ahora puedo decir que no se equivocó y le agradezco porque gracias a él soy artista.

¿A qué edad te presentaste por primera vez en un programa de televisión?

A los 12 años fui a ‘Perú tiene talento’, estuve en la primera temporada, hice audiciones pero no pasé a más galas pero fue la primera experiencia que me marcó mucho.

Posteriormente te vimos en ‘Yo soy’ como Isabel Pantoja, ¿por qué decidiste imitarla?

Siempre he escuchado todo ese tipo de música que no es de mi época, como Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, pero no pensé en llegar a imitarla. Sin embargo, la música y el destino me llevó por ese camino. Decidí imitar a Isabel Pantoja por mi papá, porque él vio que tenía cierto parecido en la voz que podía copiarlo. Yo tenía mucho miedo y vergüenza porque tenía 13 o 14 años, pero asumí el reto a esa edad.

Tu historia en los concursos televisivos continuó en ‘La Voz Perú’, incluso ganaste la última edición del reality. ¿Qué retos tuviste que superar en ese camino?

Creo que mi objetivo era aprovechar el momento porque gracias a Dios gané el programa de imitación, no sabía todo lo que iba a cambiar mi vida. Lo agradezco porque fue para bien. Al pasar de los años, iba creciendo y ya estaba haciendo una carrera profesional; pero en el camino también sentía que quería que el público me conociera a mí. Me han visto pasar por los programas como ‘La Pantojita’, pero cuando decidí empezar a mostrarme con mi voz, vuelvo a estos concursos nacionales como Lita. La verdad no la pasé tan bien porque era una de las primeras eliminadas y eso me frustraba un poco. Fui persistiendo hasta que vino ‘La Voz Perú’ pero no pasé en la primera edición, la pasé mal porque me hacía dudar de mi capacidad, de mi voz, de Lita Pezo. Empecé a cuestionarme si realmente lo estaba haciendo bien o si me quedaba en la imitación, en mi zona de confort. Al año siguiente, en el 2022, con mucho miedo fui de nuevo a ‘La Voz Perú’, fui con la mentalidad de enfrentar mis miedos, gracias a Dios pasó lo que pasó.

En tu segundo tema ‘Luchadora’, participan músicos que han trabajado con Brunos Mars y Luis Miguel. ¿Qué aprendizajes te llevas al trabajar con artistas de ese nivel?

Un privilegio. Mi productora me da la oportunidad de trabajar y de confiar en una artista peruana, que digamos, está recién emergiendo. Para esté segundo single habían esta posibilidad de trabajar con estos grandes músicos, Alejandro Carballo y Arturo Solar, no lo creía hasta que sucedió, cuando me mandaron los videos de la grabación de los vientos para mi canción, ellos lo realizaron desde Los Ángeles. Me comuniqué con ellos, les escribí para agradecerles, súper humildes y sencillos, eso me hace admirarlos mucho más. En este proyecto de ‘Luchadora’ está la maestra Eva Ayllón, que ha sido mi coach vocal, en interpretación y en la sesión de grabación. Mucho más allá de los número y el alcance, que es importante, para mí trabajar con estás personas es una bendición y les agradezco.

Este año abriste el concierto de Daniela Romo, ¿cómo fue la invitación para formar parte del show?

Me llamaron de la productora que estaba trayendo a Daniela y para serte sincera, a pesar de mi edad siempre he escuchado a estos artistas, entonces en el camino tenía mucha presión si realmente iba a dedicarme a cantar baladas; que el género no pega, que estamos en toda la tendencia de cumbia y salsa, que me encanta, pero cantarlo yo, es un poquito complicado. Pasé por muchos cuestionamientos al hacer lo que me gusta. Ahora digo y reafirmo que uno tiene que seguir la corazonada, eso que sientes realmente. Decidí apostar por la balada pop y eso me llevó a estar en el concierto de Daniela porque vieron mi trabajo. Gracias a esa voz interior que no desistió para ir por la presión popular, de la industria, que ahorita estamos en otras tendencias.

Muchos dicen que los peruanos no apoyamos a nuestros artistas, sin embargo, el día que te presentaste en el concierto de Daniela muchos se pararon a aplaudirte...

Para mí fue un momento especial. Lo que he dicho siempre es que el público apoya pero creo que la industria debería hacerlo, los programas de radio y/o televisión, que sea mucho más fácil para los artistas independientes poder llegar a esos espacios, que porque no tenemos una cierta cantidad de seguidores, reproducciones en Youtube u oyentes en Spotify, no nos dan ese espacio. Ahí es donde deberíamos enfocarnos más porque la gente apoya, pero si la industria no nos da el espacio para visualizarnos un poco más, va a ser complicado para los músicos que están luchándola en muchos géneros.

Quizás el público decide no brindar su respaldo a artistas que en lugar de tener la mirada fija en el crecimiento de sus carreras, están involucrados en escándalos...

La verdad no sabría decirte. Agradezco al público que me sigue desde siempre y me han visto de alguna manera crecer. Estoy feliz del cariño que recibo y cada vez son muchas más personas.

Hace poco Daniela Darcourt fue nominada al Latin Grammy, ¿es una de tus metas a futuro?

Definitivamente, es una de mis grandes metas que tengo en la lista. Daniela para mí es una chica admirable que está ahí luchándola desde siempre, una artista completa. Me da mucho gusto que el Perú esté ante los ojos del mundo, no solo Daniela, también la gran Susana Baca. De alguna manera nos da vitrina a todos los que estamos detrás buscando un lugar. Más allá de que se gane o no, yo creo que sí porque todos apoyaremos, el hecho de que tu nombre esté, es un gran privilegio. Que Perú esté es una gran bendición.

¿Qué obstáculos se te presentaron en esta nueva etapa como Lita Pezo?

La presión popular sobre el género al que decidí dedicarme, fue uno de los puntos que no sabía si estar en la música porque era muy difícil. También empresarios o personas que te dicen que vas a lograr ciertas cosas pero al final no se cumplía. Las decepciones eran continuas porque trabajaba mucho e invertía pero justamente pasaban este tipo de cosas donde me decían que después se comunicarían conmigo porque no tenía una cantidad de números importantes. Es por eso que digo que es importante el apoyo en la industria musical; pero lo esencial es seguir insistiendo, trabajando y seguir creciendo, para que cuando vuelvas a presentar tu proyecto de alguna manera volteen a verte. Esa ha sido la clave en mi historia. Las cerradas de puerta en la cara o cuando me decían que me quede como imitadora porque no iba a lograrlo como solista, a pesar de eso seguí. También es importante la gente que te rodea para que no te desmayes, al contrario que te ayuden a seguir adelante.

El 02 de diciembre brindarás un concierto en el Teatro Canout, ¿qué artistas te acompañarán?

Mi concierto se llama ‘Luchadora’, el nombre de mi nueva canción. Espero que todo el público vaya porque es mi tercer show grande. Hay un repertorio romántico, también hay canciones nuevos, presentándome con más de 10 músicos en escena. Además, artistas nacionales e internacionales que iré anunciando en mis redes sociales, que cada vez las expectativas del pública se hacen un poquito más grandes, porque siempre estoy dispuesta a mostrar algo nuevo y demostrar que en Perú se pueden hacer espectáculos de baladas, que no estamos muriendo, que se hará más fuerte todavía. Me acompañará Tamara, una artista española que es la reina del bolero en su país, estoy emocionada porque es una gran cantante que admiro. Ha realizado duetos con Juan Gabriel, Cristian Castro y muchos más. Es un lujo tenerla conmigo esa noche.