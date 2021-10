La comunicadora Lourdes Sacín no dudó en opinar sobre el comunicado de Rodrigo Cuba en relación a su aún esposa Melissa Paredes.

“He pasado de todo y no sé cómo alguien puede decir que pedir se pague la luz de manera compartida es maltrato, eso es una burla para las que hemos vivido otras historias”, escribió Lourdes Sacín como comentario debajo del descargo del ‘Gato’ Cuba en Instagram.

“Increíble ella diga en cámaras que le quieren quitar la tenencia cuando no es así. Más bien en lo que leí vi que pedía el padre cubra el 100% de los gastos y eso no debe ser así. Los gastos son compartidos”, agregó Lourdes en su mensaje para Cuba.

Lourdes Sacín

“Sigue así actuando como caballero, pero sin dejarte pisotear ni permitir invente cosas. Suerte”, finalizó.

El futbolista del club César Vallejo publicó varias pruebas como conversaciones de WhatsApp y la propuesta de convenio que le envió Melissa Paredes para demostrar que las declaraciones que dio la exconductora en ‘América Hoy’ no son ciertas.

“Te burlas en tus redes sociales de mí y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo. No lo he hecho y no lo haré hasta que firmemos, espero aún, un divorcio de mutuo acuerdo; porque es lo correcto”, se lee en el extenso comunicado que publicó el ‘Gato’ Cuba.

“El día de hoy vuelves a mentir y presentar ‘pruebas’ que yo sabía que te irías con mi hija. Nunca me has dicho ‘me voy el día 28 de octubre y voy a vivir en esta dirección’”, agregó junto a unos chats de WhatsApp que demuestran cronológicamente lo relatado por el futbolista.

VIDEO RECOMENDADO:

Melissa Paredes y los detalles tras su separación con el futbolista Rodrigo Cuba