Gran polémica ha causado que Xoana González diera a conocer que adquirió un departamento en Chorrillos de más de S/200 000, dinero que obtuvo gracias a la plataforma para adultos OnlyFans. Lourdes Sacín también dio su punto de vista y criticó que se informe sobre el tema.

“Todo bien, se gana su plata honradamente, pero no deberían publicitarlo porque quizás jóvenes desorientados podrían imitar eso en vez de estudiar y buscar dinero fácil, lo que tampoco es para andar orgullosa. Sino tendría que incluirse esa carrera enlas charlas de orientación vocacional…..”, comentó.

El medio Instarándula compartió el comentario de esta noticia, lo que a su vez trajo el comentario de Samuel Suárez, quien no está de acuerdo con que se trate de ocultar una realidad.

“Para Lourdes no debería hacerse una nota de los logros de Xoana gracias al OnlyFans. Por un lado es cierto, en los test vocacionales todavía no existe la opción de llevar la carrera de OnlyFans, pero ella es libre de hacer con su vida lo que desee y nosotros periodísticamente hablando si veo algo, no puedo tapar una realidad, ¿no?”, comentó.

Lo cierto es que este tipo de noticias ha traído críticas y comentarios de admiración hacia la argentina. Por ejemplo, hace unos días, Deysi Araujo tuvo duras palabras contra ella hasta calificarla de “desesperada” por hacer contenido explícito.

“Respeto su trabajo, así como respeto el trabajo de todos. Debe tener su público, y yo el mío, a quienes les ofrezco sensualidad. Pero creo que no se debe llegar a tanto, ella tiene dos buenas y pies para ganarse también la vida de otra manera, es más, recuerdo que decía que su esposo era pizzero y muy trabajador, pero al parecer más vende el panetón de su mujer”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en el Perú: Estado de emergencia se extendió hasta el 31 de octubre