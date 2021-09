La vedette Deysi Araujo señaló que respeta el contenido que sube a su cuenta de OnlyFans Xoana González, pero guardó distancia de ella porque- según refirió- no hace pornografía por ir en contra de sus principios, según una entrevista para Trome.

Asimismo, indicó que la modelo argentina estaría “desesperada” para generar ingresos de esta forma. Aprovechó en lamentar que su pareja no pueda trabajar en otros rubros para sacar adelante su hogar.

“Hay una gran diferencia entre ella y yo, pues no hago pornografía. Si yo hiciera porno, ya tendría 4 edificios, pero por principios no lo hago, debe ser vergonzoso para su familia verla así, pues tiene madre, padres, hermanos. Me parece que ella debe de estar desesperada para haber llegado a eso, es la manera más fácil de conseguir dinero, no le veo un mérito ni buen ejemplo para otras chicas”, comentó.

Araujo consideró que el contenido de la “gaucha” es demasiado explícito y le recomendó que se gane la vida de otra manera, pues “tiene dos manos y dos pies”.

“Respeto su trabajo, así como respeto el trabajo de todos. Debe tener su público, y yo el mío, a quienes les ofrezco sensualidad. Pero creo que no se debe llegar a tanto, ella tiene dos buenas y pies para ganarse también la vida de otra manera, es más, recuerdo que decía que su esposo era pizzero y muy trabajador, pero al parecer más vende el panetón de su mujer”, sostuvo.

Cabe mencionar que Xoana González anunció en Magaly TV la firme que adquirió un departamento en Chorrillos y pagó al contado más de S/200 000 gracias a los ingresos generados en OnlyFans.

