Hace unos días, Sheyla Rojas reveló en el programa “América Hoy”, que tiene una muy buena relación con Joi Sánchez, la novia de Antonio Pavón, el padre se su hijo Antoñito. Debido a esta amistad, la bailarina Deysi Araujo aplaudió la madurez de la exchica reality y contó que también tuvo al padre de su hijo viviendo con su pareja en su casa.

“Sheyla está feliz y el bebé también, fue un reencuentro muy esperado y la verdad la aplaudo, porque uno puede tener una pareja, pero el amor de hijo es distinto. Qué bueno que estén nuevamente juntos y tenga una buena relación con la familia (de Antonio), madre es madre y nunca lo dejará de ser. Toda la vida serán familia y el más beneficiado es el pequeño”, comentó para Trome.

Luego continuó con: “es lo correcto, la novia no le quitó nada y no debe de existir ningún problema. Yo también tuve al padre de mi hijo viviendo en mi casa con su pareja, no me daba ni un sol, pero fue con la finalidad de que esté al lado de mi hijo y que haya ese amor de ambos padres. Creo que Sheyla debe estar agradecida de que su pequeño está en una buena familia”.

Sheyla Rojas no acompañará a Antoñito en su última operación: “Es que yo no tengo la visa”

Dentro de poco tiempo, Antonio Pavón llevará a su hijo de 8 años a Filadelfia, Estados Unidos, para que se someta a una nueva operación. Esta intervención “puede ser la última de Antoñito en las articulaciones de la rodilla”, según dijo Santi Lesmes, amigo del español. Sin embargo, la exconductora de “Estás en todas” no podrá ir con ellos debido a que le negaron la visa en febrero.

“Es que yo no tengo la visa. Estoy detrás de eso, cuando la pedí en febrero me negaron la visa, para mí es complicado. Obviamente, lo único que tengo que hacer es volver a tramitar y espero que esta vez las cosas sí se den”, comentó Sheyla.