El actor Lucho Cáceres fue captado por las cámaras de Magaly Medina cuando corría por Asia, pese a la cuarentena que dictó el gobierno para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) en el Perú.

“Pero no hay nadie acá aparte de ti. No hay nadie acá, estoy dentro de mi domicilio, acá no hay nadie aparte de ti”, respondió el actor al ser cuestionado por el reportero de ‘Magaly TV, la firme'.

Aunque Lucho Cáceres aseguraba que se encontraba en su domicilio, la cámara no llegó a mostrar ninguna casa alrededor de él.

“Ah, eres de ATV. No gozan de credibilidad, por favor. No gozas de credibilidad, en serio. ¿Tú ves a alguien a mi alrededor? ¡Respeto! Voy a seguir corriendo, quédense en sus casas”, agregó Lucho Cáceres y siguió con su rutina de ejercicios.