Luciana Fuster salió a desmentir que se haya realizado algún ‘retoquito’ en el rostro. La aclaración de la integrante de “Esto es Guerra” se da después que Rodrigo González manifestara en su programa de Willax TV que la modelo “no tiene ninguna expresión” en su cara debido a que se aplicó excesivo botox.

“Tiene 23 años y le han puesto un botox de señora de 70, habla y la cara no se le mueve, madre mía, es una niña. No solamente son las cejas, porque no se levanta. Se está pareciendo a Flavia, y ahora la veo más rubia, madre mía, qué obsesión”, dijo el compañero de Gigi Mitre en la reciente emisión de “Amor y Fuego”.

Ante ello, la pareja de Patricio Parodi manifestó que los comentarios realizados por el presentador de televisión son “falsos”.

“Ante la dudas o las inseguridades que se le puedan crear a ustedes por comentarios que hacen ciertas personas, con tanta libertad y cosas falsas, sobre la cara, el cuerpo o la vida de la gente.... He visto que dicen que parezco una señora de 70 años, que me he quitado las líneas de expresión”, comenzó diciendo en un video publicado en Stories de Instagram.

Incluso, para hacer su discurso creíble mostró sus líneas de expresión en la cara. Y aseguró que no necesita de arreglitos estéticos, pues tiene una piel bonita.

“Allí están mis líneas de expresión, se me bajan las cejas con naturalidad, una persona que se quitas las líneas de expresión probablemente se quitaría todo. Yo no lo necesito, hasta ahora, gracias a Dios, tengo 23 años, creo que tengo una piel bonita, no me pongo ni base cuando me maquillo”, arremetió la integrante de ‘Esto es Guerra’.

Antes de finalizar el clip, Luciana Fuster le pidió a sus seguidores que no crean en todo lo que se dice sobre ella.

“No crean todo lo que ven y escuchan. Yo no tendría que estar aclarando cosas, porque es una pérdida de tiempo estar desmintiendo lo que se dice de mí a diario. Pero ya, no, ¿hasta cuándo? Tienen más de un año inventando, mintiendo... lo único real de mi vida que van a ver es en mis redes, lo que inventen terceros no es nada más que eso, inventos, no me conocen, no saben de mi vida, y lo único que pueden tener es eso, mentiras”, puntualizó.

