La integrante de ‘Esto es Guerra’, Luciana Fuster, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al contar que se hizo un nuevo tatuaje y se colocó más piercings en el rostro.

A través de sus historias de Instagram, la modelo e influencer mostró muy contenta el resultado final de su nuevo tatuaje, el cual consistió en hacerse dos huellas de perro.

Asimismo, la chica reality contó que se hizo dos nuevos piercings en las orejas y cambió los que ya tenía por otros de titanio, pues se le estaba infectando.

Luciana Fuster sorprende con nuevo tatuaje y piercings

“Me retocaron el corazoncito que ya tenía, me tatué estas dos huellitas de perritos por mis dos perritos y miren lo que me hice: un piercing aquí arriba (señalando su oreja)”, señaló muy feliz Luciana Fuster.

Cabe mencionar que la modelo peruana llegó muy contenta de su viaje a México, donde estuvo por una semana realizando una gira en medios y en donde pudo conocer al cantante colombiano Sebastián Yatra.

Luciana Fuster tuvo COVID-19

Luciana Fuster confesó que hace unos meses se contagió de COVID-19; sin embargo, aclaró que solo le afectó el olfato y el gusto.

“Hablando de COVID-19, quería decirles algo que nunca les conté porque no quería preocuparlos. Yo ya tuve el virus hace un tiempito. No la pasé mal, solo perdí el olfato y el gusto al 100%, que me demoró casi 2 meses en recuperar eso, pero estoy bien. No contagié a nadie en casa, nadie en el canal, nadie en la radio. No tengo idea cómo me contagié tampoco, de repente en un taxi o algo. Bueno quería que lo sepan”, dijo Luciana Fuster en su red social.

