Luiggi Yarasca decidió romper su silencio tras la polémica que protagonizó con Florcita Polo, quien lo denunció por presunta violencia física y psicológica. En un adelanto de ‘América Hoy’, el empresario reapareció ante cámaras y negó las acusaciones formuladas en su contra.

La entrevista será emitida este lunes 9 de noviembre en el magazine de América Televisión. En el avance, Yarasca asegura que, durante su relación con la hija de Susy Díaz, nunca se registraron situaciones de violencia.

“ Nunca ha habido un acto de violencia ni agresión, en el tiempo en el que yo he estado con Flor, ella lo sabe perfectamente ”, afirmó Yarasca.

Deysi Araujo afirma que Florcita Polo habría sido empujada por las escaleras durante pelea con su pareja

Deysi Araujo dio a conocer nuevos detalles sobre la presunta agresión que habría sufrido Florcita Polo por parte de su pareja, Luiggi Yarasca. Según relató la amiga de Susy Díaz, el hombre habría empujado a la empresaria por las escaleras en medio de una acalorada discusión por celos, lo que le habría ocasionado lesiones en distintas partes del cuerpo. Asimismo, indicó que la hija de la excongresista ya habría acudido a la Policía para denunciar el hecho.

La vedette contó que Susy Díaz estaba muy angustiada al saber que su hija había sido trasladada a una clínica y que, por varias horas, no conseguían ponerse en contacto con ella.

“ Susy está muy preocupada. Flor estaba en la clínica, nos enteramos del tema porque la prensa nos estuvo hablando. La preocupación era grande porque Flor no contestaba el teléfono. Luego nos comunicamos con Gisela, estaba con ella ”, señaló a ‘América Hoy’.

Araujo indicó que pudo comunicarse con Florcita Polo durante la mañana y aseguró que, si bien la empresaria se encuentra fuera de peligro, presenta varios golpes como consecuencia de la caída.

“ Hablé con Flor bastante en la mañana. Gracias a Dios que está bien, está adolorida, tiene golpes, un chinchón en la frente ”, expresó.

En sus declaraciones, Deysi Araujo también relató cómo se habría originado el altercado entre Florcita Polo y Luiggi Yarasca. De acuerdo con su versión, la discusión comenzó cuando el hombre habría sospechado que la empresaria dejó entrar a otro sujeto en la habitación donde ambos se encontraban.

“ Fue una pelea por celos. Él la empezó a celar, pensó que Flor había hecho entrar a un chico a la habitación, empezó a querer agredirla, la empuja por las escaleras, ella se cae ”, afirmó.

La amiga de Susy Díaz detalló que Yarasca se encontraba en la piscina cuando empezó a desconfiar de su pareja. Esta situación habría originado el altercado entre ambos, según su versión.

“ El chico pensaba que Flor había hecho entrar a un hombre a la habitación mientras él estaba en la piscina, es por eso que la empuja ”, añadió.

En ese sentido, Araujo manifestó su inquietud por las posibles consecuencias de la caída y señaló que Florcita se encuentra actualmente en proceso de recuperación.

“ Florcita de milagro está bien, tiene que ser fuerte, se va a recuperar ”, indicó.

Por otro lado, Deysi Araujo afirmó que Florcita Polo optó por acudir a la Policía para formalizar la denuncia por la presunta agresión que habría sufrido por parte de su pareja.

“Ahora ya asentaron la denuncia en la comisaría, lo va a contar todo”, enfatizó.

La vedette detalló que la hija de Susy Díaz aún presenta dolores y recibe tratamiento con medicamentos. En ese sentido, señaló que tiene un hematoma visible en la frente y molestias en diversas partes del cuerpo.

“ Ella ahorita está mal, con pastillas, tiene un chinchón en la frente, todo el cuerpo adolorido por los golpes al caer por las escaleras ”, declaró.

Contó que mantuvo una larga conversación con Florcita Polo, quien le habría confiado otros detalles de su relación sentimental que, por el momento, prefiere no hacer públicos.

“ Flor me ha contado muchas cosas, pero no lo puedo decir, ya lo verán en la denuncia ”, indicó.

Por último, Deysi Araujo manifestó que Florcita Polo está atravesando una etapa emocional complicada, debido a que mantenía una relación sentimental de aproximadamente tres años con Luiggi Yarasca.

“ Está muy mal, no tiene ganas de comer. Estoy segura de que se va a recuperar poco a poco. Son tres años que tiene con él, de hecho no es fácil, quizá es una costumbre ”, afirmó.

Finalmente, la amiga de Susy Díaz hizo un llamado a reconocer las señales de violencia y alejarse de las relaciones sentimentales que ponen en riesgo la integridad de las personas.

“ Un hombre que te agrede una vez o que te diga una mala palabra, es suficiente para decir chau ”, finalizó.