Brunella Torpoco sumó un nuevo reconocimiento a su carrera musical al ganar la categoría Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat 2026. La intérprete del Callao se impuso a destacados exponentes del género y llevó el nombre del Perú a lo más alto de la premiación.

La competencia reunió a figuras como Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, Yiyo Sarante, Víctor Manuelle, Jerry Rivera y Grupo Niche. Al recibir el trofeo, la cantante expresó su emoción y agradeció por el logro, que calificó como el cumplimiento de uno de sus sueños.

“Soy del Perú y del rico Chimpún Callao. Este premio se lo dedico a Dios, por Él estoy cumpliendo todos mis sueños; para mi familia, para mi equipo. Que Dios los bendiga siempre, aún no me lo creo”, manifestó durante su discurso.

A lo largo de su trayectoria, Torpoco ha ganado reconocimiento con canciones como “Honda - Costumbres”, “Mix Guarachas”, “Otro ocupa mi lugar” y “Así fue”. Su reciente distinción representa un nuevo paso en su carrera dentro de la salsa.

La artista ahora se prepara para celebrar su aniversario el próximo 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María. El espectáculo contará con la participación de La India, Tony Succar, Mimy Succar, Marisol, Lucía de la Cruz, Mimi Ibarra, Bartola y La Caro Band.