John Kelvin fue sentenciado a siete meses de prisión preventiva por agredir a su aún esposa Dalia Durán. Por ese motivo, diversos personajes del espectáculo, como Luigi Carbajal, han expresado su apoyo hacia la cubana, quien viene afrontando difíciles momentos.

“Estoy en contra del maltrato contra la mujer, no se la puede violentar de ninguna manera y no comparto las agresiones que se le imputan a John Kelvin en contra de su esposa Dalia Durán. Me parece que le han dado un castigo justo para sus acciones”, comentó el cantante para Trome.

Luego continuó con: “ojalá que pueda pensar y recapacitar del daño que le ha hecho a la madre de sus hijos. Ahora solo le queda apechugar, pues nadie lo obligó, uno siempre tiene que asumir sus errores”.

En la tarde del sábado 10 de julio, Jonathan Sarmiento, mejor conocido como “John Kelvin”, fue trasladado al penal Ancón II, donde cumplirá los 7 meses de prisión preventiva tras ser denunciado por su esposa Dalia Durán. (Foto: César Bueno @photo.gec)

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) actuó y el el cantante iría a Ancón II tras la decisión de la jueza María Contreras González, del 16 juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima. (Foto: César Bueno @photo.gec)

En un primer momento se creyó que el cumbiambero estaría todo el fin de semana en la carceleta del Palacio de Justicia, pero tras dar negativo a una prueba COVID-19 se pudo iniciar con su traslado. (Foto: César Bueno @photo.gec)

Dalia Durán no descarta vivir en otro país junto a sus hijos

Dalia Durán contó en el set de Magaly Medina que sus hijos se encuentran muy alterados por toda esta situación y hasta ha pensado en pedir refugio en otro país.

“Una de mis opciones era pedir asilo fuera de este país, refugio en otro país, porque en verdad yo creo que quedarme aquí no sé si sería una buena opción para mí ahorita, igual lo voy a evaluar y ver si se me puede dar esa posibilidad de irme a vivir a otro país con mis hijos”, añadió Dalia Durán.

