Macarena Vélez desliga a Nicola Porcella de su denuncia contra Adolfo Bazán (FOTO)

Luego de que los abogados de Macarena Vélez revelaran que declaró ante la Fiscalía que Nicola Porcella estuvo presente la noche que fue grabada por Adolfo Bazán, la exintegrante de 'Esto es Guerra' utilizó las redes sociales para desligar al chico reality de su caso.

"En cuanto al tema de Nicola, él no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedió en la discoteca! Yo me encontré a personas y solo fue un 'hola y chau', pero él no estaba conmigo y no compartimos más que un saludo. No inventen cosas que no son y quieran seguir con un show que no viene al caso", escribió Macarena Vélez a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, Macarena Vélez pidió que no se involucren a más personas de la farándula peruana en su denuncia contra el abogado Adolfo Bazán.

"Yo estaba con mi primo y punto! Personas que no estaban conmigo no las involucren para especular cosas que no son por favor", agregó la expareja de Said Palao.