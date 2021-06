Macarena Vélez decidió esta vez sí cumplir con su deber de miembro de mesa, en esta segunda vuelta de las Elecciones Perú 2021. A través de unos videos publicados en su historia de Instagram, la exchica reality mostró que se presentó en su local de votación muy temprano.

En el primer clip, Macarena aparece sentada, usando doble mascarilla y un protector facial y con sus manos hace la señal de amor y paz. “Yo voto”, fue el mensaje que escribió.

“Me siento en el colegio. Hoy todos a votar”, escribió sobre otro video, donde la vemos mostrando un lapicero.

En la primera vuelta, Macarena Vélez fue criticada debido a que no cumplió con su deber como miembro de mesa. En aquella ocasión, publicó una foto en la que se observa que estaba comiendo un tamal. “Hace tanto que no comía, no calculan las ganas de mi tamal dominguero”, escribe en Instagram.

La imagen se viralizó rápidamente antes de que fuera eliminada por Vélez, y cientos de usuarios de las redes sociales la calificaron de irresponsable.

