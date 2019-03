​Madre de Melissa Loza rompe en llanto: "Estoy sufriendo mucho" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Guadalupe Vigil, la madre de la modelo Melissa Loza, se ha mostrado visiblemente afectada y pudo contener el llanto tras escuchar las fuertes declaraciones del sobrino del novio de la ex chica reality.

Recordemos que días atrás, Juan Diego Álvarez, pareja de la modelo Melissa Loza, fue detenido en por la Policía antridogas ya encontrándose en libertad.

Pero, fue tras las declaraciones del sobrino de Juan Diego Álvarez, quien a través de un enlace telefónico con el programa Magaly TV, la firme, acusó a su tío de microcomercializar droga: "Estoy sufriendo mucho por Melissa y Flavia", sostuvo entre lágrimas la madre de la ex chica reality.

Junto a esto, Guadalupe Vigil, visiblemente afectada sostuvo: "Yo no soy muy de oponerme a la felicidad de Melissa pero que sea con una persona que realmente la saque adelante, pero no así", y con ello agregó: "Yo no los he criado (así)... soy madre y padre 26 años y me dediqué a ellos".