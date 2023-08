Magaly Medina le recordó a Pamela Franco cómo inició su romance con Christian Domínguez, tras la presunta infidelidad a Isabel Acevedo, ‘Chabelita’.

La cantante estuvo en ‘América Hoy’ para pedir que la dejen en paz, luego de que ‘Metiche’ comentara que el padre de su hija ya le había sido infiel. “ Todos los programas de espectáculos están esperando que Christian me engañe, me llega. Si me engaña, ahí hablen, mientras estoy en mi día a día, déjenme tranquila ”, expresó Franco.

Luego de las declaraciones de la cantante, la periodista le pidió que tolere los comentarios, pues ella sabía con qué tipo de hombre se estaba involucrando. “ Tienes que aguantarte pues Pamela, además, recuerda en qué circunstancias y cómo empezó tu romance con Christian. Ahora no puedes venir a hacerte la víctima, tienes que aguantar nomás ”, manifestó la ‘Urraca’.

Además, le recordó que el cantante fue el hombre que ella eligió, aún sabiendo sus antecedentes. “ Puede que cambie, con mucha fuerza de voluntad, disciplina y realmente debe estar enamorado, pero los valores no se pueden cambiar en la vida ”, concluyó.