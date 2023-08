En la última edición de su programa, Magaly Medina se pronunció sobre las imágenes del esposo de Maju Mantilla, entrando a un conocido hotel con otra mujer, afirmando que, en ningún momento, catalogó esa información como un ampay, pues las imágenes no son tan visibles.

“Quiero aclarar, jamás dijimos que estas imágenes correspondían a un ampay, porque no puedo desacreditar ni bajarle la categoría al término ampay, que nosotros creamos y que nos caracteriza”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “ampay no es eso, ampay es lo que nosotros hicimos con Melissa Paredes y el activador. Eso era ampay porque el abrazo y beso era visible, se podía ver. Aquí no se puede ver imágenes flagrantes de beso”.

Gustavo Salcedo minimiza ‘ampay’ y niega aventura con deportista: “No me voy a ir al Westin”

La aparición de Gustavo Salcedo, el esposo de Maju Mantilla, junto a una joven captada por las cámaras de Magaly Medina, ha sido tema de conversación entre todos. No obstante, el deportista finalmente ha hablado y se ha referido al supuesto ampay de la conocida presentadora.

El esposo de la ex Miss Mundo aclaró que Mariana de la Vega, la misteriosa joven con la que fue visto, sería una amiga con quien comparte la pasión por el deporte y también sería la expareja de un amigo suyo e incluso fue invitada a su boda con Maju Mantilla.

Gustavo Salcedo sobre supuesto ampay: “No iría al Westin”

Para sorpresa de todos, Gustavo Salcedo alista un viaje familiar junto a su esposa e hijos para pasar el fin de semana, y precisamente en ese momento fue abordado por las cámaras del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ a quienes aseguró que sí quisiera tener una aventura no iría al Westin.

“ Maju está al tanto del tema, si quisiera hacer algo escondidas no me voy a ir al Westin, hay todo tipo de cámaras de seguridad y totalmente vistoso; no hay absolutamente nada que ocultar y los temas de familia se resuelven en familia ”, sentenció el deportista.

