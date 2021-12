¡No puede con su genio! Magaly Medina no perdió la oportunidad de arremeter contra Ethel Pozo -quien el último jueves cumplió 41 años- al cuestionar el emotivo mensaje que le dedicó Gisela Valcárcel, su madre, en redes sociales para saludarla en esta fecha especial.

“Tienes una vida propia que has sabido cuidar, eres alguien dispuesta a dar todo por sus ideales pero sin discutir, para ti hay muchas cosas que no son negociables (...) Has sabido hacer tu nombre propio y construir cada día de tu hogar (...)”, dice parte del saludo de la ‘Señito’ a su hija.

Es por ello, que la ‘Urraca’ se tomó unos minutos de programa para expresar su opinión al respecto. “Hablemos de que Ethel, la hija de la Gise, que dice que tiene nombre propio (...) No Gise, ella sigue siendo la hija de Gisela Valcárcel, tratar de quitarle eso es para que trabaje mucho más”, dijo.

“Tiene ella que labrarse un nombre propio, pero todavía le falta. De hecho, lo va a hacer, pero no ahora”, comentó y agregó que debido a que tenía la suerte de ser hija la exvedette había que considerar que “todo lo que ha alcanzado en la vida es porque se lo han regalado”.

Para Medina, Ethel Pozo compite con mucha gente que tiene “más talento que ella”, pero que no logran tener un espacio propio porque “no tienen los contactos, no tienen la madre, no tienen el amigo poderoso que la pueda colocar y le pueda regalar programas. A todo el mundo no se le da eso”.

“Como ella (Gisela) es la dueña, está en la libertad de hacerlo (que sea conductora), pero no pretendas que la consideremos con nombre propio. El talento todavía no se le ve, le faltan años luz, siempre la van a comparar con su madre y te ha heredado casi todos los defectos”, añadió.

