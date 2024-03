Magaly Medina tuvo unas duras palabras contra Pamela López, esposa de Chirstian Cueva y que habría vuelto con el jugador pese a la traición que sufrió por parte de él.

“Cuando ella se fue a París, a poca distancia de Barcelona, se fue a buscar el ‘encontronazo’ con él porque si fuera otra, te vas al otro lado del mundo (...) No pues, no vas y te vas a entregar con papel de regalo”, criticó la ‘Urraca’ a Pamela López.

“Acá no somos tontos, definitivamente ella no quería perder ese matrimonio. Que mal hace para no valorarse ella (...) ha llorado tanto esta mujer, dime, por qué a algunas les gusta tanto victimizarse, ¿tanto significa el bolsillo de un futbolista? ¿tanto están aconstumbrados a una vida sin trabajar o no hacer nada?”, cuestionó Magaly.

Cueva le pidió a Magaly que viaje a Europa

De lado, la conductora reveló que Christian Cueva le pidió que ella viaje a Europa para que pueda ser entrevistado. “Él quería que yo viaje, ah, si claro, no ve que yo me apellido López (...) Él no me va a decir qué tengo que hacer, ni qué hablar, ven acá y no seas cobarde... yo no tengo porque sentarme con él ni ningún de mis ampayados”, enfatizó.

¿López perdonó a Cueva?

Pamela López y Christian Cueva fueron captados, por ‘Amor y Fuego’, dándose un posible beso dentro de una camioneta luego de su polémica separación.

La esposa del futbolista habría perdonado la infidelidad del futbolista, quien mantuvo un romance a la par con la cantante de cumbia Pamela Franco en el 2018.