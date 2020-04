En la última edición de su programa, Magaly Medina dio su opinión sobre la telenovela que protagoniza la modelo Alondra García Miró, que se transmite por América TV.

“La telenovela no le gustaba a nadie, estaba bien encarpetada, pero en tiempos como los que corren, ya no hay nada que poner, entonces hay que sacar los programas que han estado por ahí y ponerlos porque no hay programas de entretenimiento en vivo”, comentó Magaly.

Luego continuó con: “Alondra está ahí actuando. Para unos no lo hace mal, para otros, ‘ni fu ni fa’. Pero ella empezó con sus pequeños pasos en la actuación cuando estaba en Combate y cuando era aún enamorada de Mario Irivarren (...) de verdad no dábamos ni un solo por su actuación y creo que ahora tampoco”.

NO LE GUSTA SU ACTUACIÓN

La conductora de TV comentó que Alondra es buena modelo y que siga por esa rama, ya que, como actriz, le falta mucho.

“Ciertamente como modelo tiene que seguir, pero como actriz todavía le falta mucho camino por recorrer. O sea, estudiar bastante más la carrera de actuación, estudiar teatro, sencillamente aprender a actuar, no es fácil actuar, no sé, yo no la haría como actriz, pero respeto el trabajo de los actores".