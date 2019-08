Magaly Medina a Angie Arizaga: "Estás mal de la cabeza, necesitas terapia" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la difusión del video de una supuesta agresión verbal de Nicola Porcella a Angie Arizaga, la popular 'Negrita' llamó al programa que conduce Magaly Medina para aclarar la situación.

Arizaga y Medina tuvieron una tensa conversación en que ambas defendían su verdad de los hechos. La conductora de televisión le reclamó el porqué se habría dejado agredir verbalmente.

La participante de 'Esto es Guerra' aseguró que Nicola Porcella lanzó un insulto al aire y que no era para ella. A lo que la presentadora de televisión le recomendó terapia.

"Qué ciega eres, tú estás mal de la cabeza, necesitas terapia, lo que pasas es que quieres defender a como dé lugar. Estás quedando como una mujer que no se sabe respetar así misma, que no tiene amor propio", expresó la conocida 'Urraca'.

Angie Arizaga se defendió y aclaró que estaban en un grupo de amigos y que el insulto que lanzó Nicola Pocella jamás fue para ella.

"Me estás poniendo en mala posición. Te estoy llamando para aclarar el tema, cómo hacerte entender. ¿Tú de verdad crees que si alguien me habla así yo voy a responder como he respondido?", respondió Arizaga.