Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para referirse al enfrentamiento mediático que ha protagonizado en los últimos días con Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid, luego de haber criticado su pedida de mano durante un concierto en Huancayo.

La conductora de televisión se mostró sorprendida de que Cassandra haya dicho que estaban molestos con ella cuando en ningún momento se lo hicieron saber.

“Me decían ‘Magaly, tú vas a tener la primicia cuando nazca el bebé, tú vas a ser la única, te lo voy a dar’. Deyvis siempre porque es un encantador de serpientes; sin embargo, cuando los días previos nos ofrecía una entrevista sí que esto u otro, él los dejaba en visto a mi productor y mi equipo”, narró Magaly Medina.

Asimismo, Magaly Medina contó que él se había comprometido a enlazarse con su programa cuando nazca el bebé, pero habría desistido de hacerlo tras firmar contrato como jurado con Gisela Valcárcel.

“Él se enlaza conmigo 10 minutos antes de entrar a mi programa y me muestra a Cassandra y al bebé, y yo respetuosamente no pongo al aire la cara del bebé, no pongo nada. Él incluso me promete que me iba a mandar una foto del bebé, nunca me la mandó”, agrega Medina.

Sin embargo, Magaly Medina quedó sorprendida cuando al día siguiente vio que Deyvis Orosco apareció en el programa de Ethel Pozo mostrando fotos exclusivas de su hijo recién nacido.

“Conociendo cómo se mueve el mundo del espectáculo, Deyvis Orosco estoy segura no quiso quedar mal conmigo ni mal con la hija de Gisela ni con su productora, entonces quiso quedar bien con Dios y con el diablo”, sentenció fastidiada la figura del espectáculo.

