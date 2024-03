Magaly Medina reveló en la edición de su último programa que tiene imágenes de Christian Domínguez durmiendo en su camioneta frente a la casa de Pamela Franco y horas más tarde en la puerta del edificio de Karla Tarazona.

“Tenemos unas imágenes de hace unos días que parece que Christian Domínguez no tiene casa, no, no tiene casa, estaba durmiendo primero frente a la casa de Pamela Franco, parece que Pamela no lo quiso dejar entrar ni siquiera a la cama del perro, entonces se quedó afuera”, contó Magaly Medina.

La popular Urraca también reveló que Domínguez, luego de dormir afuera de la casa de Pamela Franco, se va a hacer lo mismo, pero frente a la residencia de Karla Tarazona.

“Luego para terminar en otro espacio de la madrugada se fue con su carro a las afueras del edificio donde vive Karla Tarazona y espero a que amaneciera y a que ella saliera, para de ahí él entrar al garaje para recoger y llevar a los niños al colegio”, señaló Medina.

Magaly critica a Janet por defender a Brunella de Ana Paula: mandaron a su ‘mona con metralleta’

En la última edición de su programa, Magaly Medina criticó a Janet Barboza por salir en defensa de su amiga Brunella Horna, de un supuesto desplante de Ana Paula Consorte, pareja y madre de los últimos hijos de Paolo Guerrero.

“Estas moscas muertas de la televisión peruana mandaron a otra vez a su ‘mona con metralleta’, porque ella dirige el misil a quienes sus jefes se lo ordenan, porque es eso una tipa servil, porque hay que ser servil para solamente dirigir tus ataques a quienes tus jefes te lo ordenan, eso es como los sicarios que van de frente y apunta contra quienes les ordenan”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “ella tiene que tenderse como alfombra para sobonear a quien ella considera como una mujer poderosa, a Brunella Horna, la considera la mujer de Richard Acuña y le hacen reverencias, porque claro, donde hay plata, ellas ahí, se apuntan”

Para Magaly Medina, las conductoras de América Hoy, siempre tienen que defender a Brunella Horna, pues la popular Urraca la considera como “hueca”.

“No le pueden decir nada a la pobre ‘huequita’ (Brunella) tienen que defenderla y, lógicamente, ahí no se mete, no la viva de la Ethel (Pozo), porque, finalmente, es también quien paga el sueldo de Janet Barboza, porque es la madre (Gisela Valcárcel) la dueña de la productora”, arremetió la conductora de TV.

Magaly Medina vuelve a llamar 'mono con metralleta' a Janet Barboza.

