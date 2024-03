Alan Castillo, más conocido en el espectáculo como Robotín, contó que fue ingresado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión debido a una infección por diabetes descontrolada. Él mismo reveló que, entre las complicaciones de la enfermedad, la zona testicular ha sido la más afectada.

“El traje de Robotín aún seguirá colgado por unos días más hasta recuperarme. Gracias a todos por sus lindos comentarios positivos y por el cariño que me tienen”, escribió en su última publicación en Instagram.

El comediante ha tenido que suspender sus presentaciones debido a un descontrol de su diabetes, que ha provocado múltiples infecciones en su cuerpo, entre ellas una afección en su zona testicular, empañamiento de vista, fiebre y otros.

“Me hospitalice debido a la diabetes descontrolada que hizo que me dé algunas infecciones en el cuerpo, sobre todo en la parte testicular. (Tengo) Empañamiento de vista, fiebre, mareos, etc. Mi glucosa está en 350 y ya me están poniendo insulina”, se lee en su ‘post’.

Sin embargo, a pesar de su delicado estado de salud, el artista confía que pronto se recuperará y regresará con toda la fuerza y energía a los escenarios.

“Saldremos de esta y Robotín regresará con el doble de fuerza y ánimos” , agregó.

La noticia de su hospitalización ha conmovido profundamente a sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y muestras de cariño, deseando una pronta recuperación del artista.

El humorista fue diagnosticado con diabetes en 2017, atribuyendo esto, según sus propias palabras, a excesos en su alimentación.

“Estoy con inyecciones a la vena ya por 3 días pero el dolor no se va . Ni dormir me deja, sigo haciendo chequeos para ver con exactitud lo que me aqueja”, dijo hace unos días, a través de sus redes sociales, ya había alertando sobre su estado de salud.