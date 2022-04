Luego que Christian Domínguez se encargara de dar los descargos de Fiorella Méndez tras ser vinculada con Óscar del Portal, Magaly Medina arremetió contra el cantante de cumbia al considerar no es la persona idónea para opinar sobre las infidelidades.

La ‘Urraca’ no le perdonó al cumbiambero que haya salido en defensa de la productora, y aseguró que sólo le estaría devolviendo el favor a Fiorella Méndez tras recordar que ella fue testigo de cómo inició su controvertido romance con Isabel Acevedo cuando Karla Tarazona acababa de dar a luz.

Fiel a su estilo, la figura de ATV arremetió contra el vocalista de la “Gran Orquesta Internacional” al considerar que los escándalos de infidelidades que protagonizó en el pasado le impiden opinar sobre este tema.

“Tú perorata barata realmente a mí me cansa y me agota. Christian Domínguez no tiene ninguna autoridad moral para ponerse a dar consejos cuando se trata de un caso de infidelidad, porque él ha sido en este país el sinónimo de infiel. No tiene ningún derecho a criticar, pero nosotros sí podemos criticarlo porque él es un fresco, eres bien fresco”, cuestionó la presentadora.

“En ese programa (América Hoy) te permiten a ti y otras personas, que no tienen las calificaciones necesarias, a hablar sobre un tema así pese a que (ustedes) han estado del otro lado. Tú eres un infiel, tú no puedes hablar, tú no puede darles consejos a los infieles”, acotó.

Recordemos que Fiorella Méndez, quien ha sido vinculada con Óscar del Portal a partir del ‘ampay’ a Aldo Miyashiro, dio su versión de los hechos a través del cantante Christian Domínguez.

El artista conversó con la joven productora sobre el tema y detalló que la ex de Pedro Loli le dio su versión entre lágrimas.

“(Me dijo:) amigo, mira, yo me quedé dormida, porque trabajo con ellos. Nadie me va a creer seguramente, ni siquiera vi las imágenes que pasaron de Aldo”, le comentó Méndez al cumbiambero.

