Magaly Medina compara su torta de aniversario con la de Jefferson Farfán: "Cómo es posible" (VIDEO)

Magaly Medina celebró en la última edición de su programa 'Magaly TV, la firme' su 22 aniversario del lanzamiento de su primer programa de espectáculos.

"Hace exactamente 22 años este programa vio la luz por primera vez. Muchas de las personas que me acompañaron aquella vez siguen con nosotros en este equipo, algunas se han ido", dijo la popular 'Urraca' al inicio de su programa.

Fiel a su estilo, la polémica conductora de televisión no dudó en comentar la decoración que su equipo de producción había colocado por los 22 años de su programa. Incluso, comparó su torta de aniversario con la que Jefferson Farfán tuvo en su fiesta de cumpleaños.

“Miren ustedes cómo me querrá mi equipo, miren lo que me han hecho, parece fiesta infantil. Lo que sobró de la fiesta de la ‘Foca’ Farfán me lo han traído, cómo es posible. Y mandaron a hacer la torta al mismo lugar donde mandaron a hacer la torta de la 'Foca'”, sostuvo entre risas Magaly Medina.