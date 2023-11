Magaly Medina cuestionó duramente a Cassandra Sánchez De Lamadrid y Deyvis Orosco al recordar el madrinazgo que le ofrecieron. La conductora de TV considera que fue una estrategia del cantante para que ella no lo criticara en su programa.

“ Debió ser idea de Deyvis porque tener de madrina a la bruja del periodismo de espectáculo. Claro, tú ya no puedes atacar a tu compadre y comadre. Después me enteré que estaba siendo usada ”, expresó la ‘Urraca’.

En ese sentido, Medina reveló que la hija de Jessica Newton y el cumbiambero le pidieron de manera formal que sea la madrina de su hijo en un conocido restaurante.

“Ellos me lo dijeron de manera formal, me citaron específicamente para eso. Me sentí acorralada, pero bueno, la educación te dice que tienes que decir sí, no puedes decirle a un bebé por nacer que no. Yo no acepto invitaciones a padrinazgo así nomás, yo tenía un nexo con ellos, con Cassandra, por ser hija de una amiga yo le tenía afecto y cariño. El intruso en todo esto era Deyvis, el recién llegado a ese grupo, que iba a ser el padre del hijo de Cassandra ”, añadió.

Además, Magaly Medina no dudó en criticar el aspecto físico de Cassandra Sánchez y le recordó que es la novia eterna de Deyvis Orosco.

“ No sé si es la cámara, el tiro de cámara o es la luz, pero está bien cachetoncita. Bueno, dicen que las personas que están felices comen porque les encanta. Cuando uno recién se casa o está enamorado, todo es cenita, comidita, dulcesito, chocolatito. Supongo que vive en una eterna luna de miel, por eso ella está bastante taipá ”, sostuvo.