Magaly Medina utilizó varios minutos de su programa para criticar el programa de Ethel Pozo y Renzo Schuller por haber presentado la simulación de un operativo realizado por el alcalde de Bellavista como verdadero.

“Es una simulación de un operativo, pero no lo muestras como verdadero pues. No eres bestia, no le engañas a la gente, no engañas a tu público. Pero qué le vamos a pedir eso a Ethel Pozo y Renzo Schuller y por supuesto a la bestialidad que tienen detrás como productores”, manifestó fastidiada la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina criticó a Ethel Pozo y Renzo Schuller por montar operativo falso para 'América Hoy'

La conductora de televisión criticó que se haya montado un operativo cuando en la realidad existen tantos ejemplos de gente irresponsable que no está respetando la cuarentena.

“No saben la lluvia de críticas que le cayó al alcalde de Bellavista, al programa ‘América Hoy', al canal y a los conductores. A eso se exponen. (...) Eso es falta de inteligencia, falta de iniciativa, falta de recursos en televisión”, sentenció Magaly Medina.