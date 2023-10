Magaly Medina no se calló nada y se tomó unos minutos para comentar el look de Brunella Horna en la última edición de “América Hoy”, quien se encuentra gestando los últimos meses de su embarazo.

En ese sentido, la conductora señaló que la empresaria podría aprovechar algún canje para poder vestirse mejor, pese a estar embarazada. “ Ella hoy día fue en un pantalón de buzo de esos que utilizas cuando vas a comprar al supermercado o cuando vas temprano a comprar el pan con las chanclas y solo se puso un polo de Perú, porque ella piensa que exhibir su pancita todos los días es parte de su elegancia”, comenzó diciendo.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ aseguró que mostrar su vientre todos los días es ‘agotador’, y que Richard Acuña, por su solvencia económica, podría comprarle prendas de vestir para embarazada. “Estás con el Richard Acuña, ¿no te puede comprar vestiditos lindos? Tendrías que haber aprendido de Natalie Vértiz o de Ivanna Yturbe” , agregó.

Finalmente, Magaly Medina aseguró que Brunella Horna no tiene buen gusto y que hasta se muestra descuidada en TV. “Qué falta de buen gusto, es una chica bonita y joven que puede usar vestidos normales que te quedan lindos con la pancita. Estar embarazada no es verse como enferma, no es verse descuidada”, finalizó.

