La conductora de televisión Magaly Medina cumple 57 años y lo celebra en su casa, junto a su esposo, en medio de la difícil situación que afronta el Perú por la pandemia del coronavirus.

A esta celebración se sumó María Pía Copello, dejando un conmovedor mensaje a Magaly, pero grande fue la sorpresa de la popular Urraca al leer que un usuario de Instagram criticaba a su amiga.

“Feliz Cumpleaños!!! ¡Hoy será una celebración diferente, en casa! Pero pronto lo celebraremos a lo grande”, saludó María Pía Copello.

Tras el mensaje, una usuaria le respondió a María Pía: “¿lo celebramos? Pero si allí no dicen que te están invitando... Es un post de Magaly y su esposo. En la la entrevista de Peluche apareciste tú y hasta ahora no entiendo por qué, cuando transmite Rodrigo igual. En verdad ya aburres María Pía, paras haciendo tonterías en tik tok que, según tú son divertidas, quizás una o dos, pero tantas ya me parecen estúpido, por favor”.

Magaly Medina enfurece con usuario que criticó el saludo de cumpleaños de su amiga María Pía

Magaly salió en defensa de María y escribió esto: “dejen de molestar a María Pía Copello. Ella y su esposo son buenos y cercanos amigos y teníamos planes de celebración juntos, pero hemos tenido que cancelar. No pueden opinar de lo que no saben. Y sus tik toks divierten a mucha gente, incluida yo”.