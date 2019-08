Magaly Medina está en busca de un novio para Xoana González: “Voy a buscarle uno que trabaje”

Síguenos en Facebook

En el programa de Magaly Medina se mostraron imágenes en las que Rodrigo Valle arremete contra su aún esposa Xoana González, ya que él cree que la modelo no está contando toda la verdad.

Antes de presentar la nota, Magaly Medina comentó lo siguiente: “Me preocupa Xoana. Ella dijo que le dio todo a Rodrigo, pero Rodrigo, cuando a ella tuvo que alejarse del país, ni la acompañó”.

En la nota presentada en ‘Magaly TV: La Firme’, Rodrigo Valle comenta que él siempre apoyó a Xoana.

“¿Y por qué ella está acá? Porque el boludo estuvo un año y medio, obviamente no estuve con ella, pero estuve peleando todos los días para que ella pueda volver y estar en Perú”.

Luego continuó con: “Yo no salido a hablar, porque me han llamado de todos los canales, y obviamente dije que no, porque no soy una persona del medio y no me interesa”.

Magaly Medina, al escuchar estas declaraciones, dijo que está dispuesta a buscarle una nueva pareja a Xoana González.

“Espero que Xoana encuentre al amor de su vida, porque ese, no es el amor que ella busca. Encima dice porque se casaron por bienes separados, si uno quiere va a pasar el resto de su vida, ¿por qué hay que casarse por bienes separados? Pues porque hay que cuidar lo que uno tiene, así sea un par de trastos viejos”, comentó Medina.

Luego continuó con: “Lo que pasa es que se molestó que se casaran por bienes separados, porque él no tenía ni un bien, ella era dueña de todo. Que proteja su patrimonio (…) Me voy a encargar de conseguirte un novio (…) pero que todos trabajen, me tiene que traer su curriculum”.