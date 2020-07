Eva Ayllón se pronunció sobre el caso de Magaly Medina, quien confirmó el último viernes que dio positivo a coronavirus. La cantante criolla se solidarizó con ella y aseguró que está rezando mucho para que se recupere.

“Nadie está libre de nada, por más que hacemos (de todo). Los que nos podemos cuidar, inclusive estamos cayendo afectados. Simplemente, (estoy) rogándole a Dios. Siempre tengo una vela prendida, que es lo que me enseñó mi abuela, por todos mis compañeros y amigos caídos, mis amigos enfermos, que se están recuperando y también rezo por Magaly para que todo le vaya bien y sane pronto ella y todo el quipo que esté infectado”, dijo a radio Capital.

La cantante también habló acerca de la difícil situación que afrontan los músicos peruanos que tuvieron que reinventarse haciendo shows virtuales debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

“Estamos haciendo los ensayos y todo, pero les cuento que es doloroso, nosotros que estamos acostumbrados al aplauso y al cariño del público. Una cosa es ensayar, obviamente sin que haya nadie, pero otra es ensayar imaginándose que esa sala va a estar vacía. Es más, ya la iluminan de tal manera para que yo me de cuenta en qué momento y en dónde tengo que mirar. De verdad es dolorosísimo, pero ahí está, lo vamos a hacer este 28 de julio de manera virtual. Estamos poniendo todo nuestro corazón para que se transmita”, mencionó.

La intérprete criolla agregó que cree que la industria musical será la última en reactivarse, pues hay cosas más importantes en el país para solucionar.

“Hay demasiado dolor. Nosotros seremos los últimos en aparecer porque hay cosas que son primordiales, como la gente que vive del día a día. Son los que de más tristeza embargan mi corazón. Nosotros somos el alma del pueblo, la música es la que te cambia el carácter, pero hay otras cosas más importantes”, dijo.

Finalmente, Eva Ayllón pidió a sus seguidores a tomar conciencia y acatar las medidas preventivas recomendadas por el Ministerio de Salud para evitar la propagación del coronavirus.

“Pido, por favor, a mi público, al Perú, que tomemos conciencia, distancia, la higiene de lavarnos las manos a cada momento, que hagamos el esfuerzo de llevar un poco de alcohol, no dejar las mascarillas y, cuando se pueda, tener la máscara de protección de rostro. Esto no es una broma, es muy peligroso. No quiero terminar llorando, pero de verdad es muy fuerte lo que nos ha tocado vivir (...) Si no hacemos caso a las medidas de prevención, si en vez de unirnos estamos haciendo discordia o escuchando a gente que no hace nada, pero sí critica, no vamos a llegar a ningún lado“, concluyó.

