Magaly Medina no dudó en responderle a la hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez De Lamadrid, luego que lanzara un comunicado donde aseguró que fue ella quien eligió a la conductora como madrina de su hijo.

“Hay cosas que lindan con la malcriadez y el insulto barato, eso es algo que uno no va permitir. A mi no me gusta ese tipo de conflictos”, comenzó diciendo la presentadora.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ aclaró el mensaje que también envió la empresaria en sus redes sociales, remarcando que “ella nunca se ha vendido como la caperucita del cuento”.

“Yo no sé a quien se refiere... Aquí la loba siempre he sido yo, nunca he ocultado mis colmillos y nunca jamas en la vida he pretendido ser caperucita. Yo soy la que se come a caperucita... Ay, estas moscas muertas a mi realmente...”, finalizó diciendo.

