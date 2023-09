La conductora de televisión Magaly Medina desmintió las acusaciones de Nicola Porcella, quien afirmó en sus redes sociales que ella había enviado a un reportero a México para seguirlo y saber qué hace luego de su participación en el reality “La casa de los famosos”.

“Que no se desubique, que ese fue uno de los problemas que le causaron todas las cosas que hizo por acá, que no se desubique y no se alucine Nicola Porcella. Esto de la fama es una cosa que a veces solo dura cinco segundos, ¡cuidado!, que lo aproveche bien, pero que deje de alucinarse”, expresó Magaly Medina para Trome.

Luego continuó con: “yo, con las justas tengo plata para hacer mi casa, ahorita, estoy preocupada en conseguir el dinero para hacer otra casa como para estar pagando por alguien y seguirlo fuera de nuestras fronteras, no gracias. Así que no tengo a nadie destinado fuera de aquí para seguirlo, hay personajes más interesantes que me gustaría seguir”

Nicola Porcella revela que un reportero de Magaly Medina lo estaría siguiendo en México: “que pena que no tengan nada allá”

A través de sus historias de Instagram, Nicola Porcella reveló que le llevó la información, que un reportero de Magaly Medina lo estaría siguiendo en México y, por ese motivo, afirmó que, de ser cierto, procedería a tomar acciones legales.

“Camarógrafo-reportero que trabaja de forma independiente para Magaly Medina, para Chisme no Like, para canal 62 de LA. etc., contó que Magaly está pagando muy bien por la guardia a Nicola en México, lo tienen que seguir día y noche hasta nuevo aviso”, se lee en la captura que posteó Porcella.

Por ese motivo, Nicola comentó que, de ser cierta esta información, podría tomar acciones legales, pues aseguró que México es muy distinto a Perú en cuanto a proteger la vida íntima de los personajes públicos.

“Bueno gente, después de enterarme de esta noticias que le están pagando a alguien para seguirme acá, espero que sea mentira. Si fuera verdad que pena que no tengan nada allá y tengan que pagar hasta acá para molestarle la vida a alguien”, expresó Nicola Porcella en su cuenta de Instagram.

Luego continuó con: “no les basta con todo lo que hicieron allá, que quieren seguir acá. Pero bueno, acá es distinto, acá si se toma acciones legales”.