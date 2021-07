Magaly Medina no solo maneja su programa “Magaly TV: La Firme”, también se da tiempo para grabar virales en su canal de YouTube. Esta vez invitó a su madre Jesús Vela para que le hable de su maternidad.

La periodista se animó a preguntarle a su mamá el origen de su nombre. “¿Por qué me llamó Magaly?¿Por qué me tuviste que poner Jesús?”, reclamó Medina no tan contenta por su segundo nombre.

“No sé, antes había prensa (diarios). Yo estaba buscando un nombre porque no sabía qué ponerte. Buscaba en los periódicos todos los días y ahí vi el nombre de una artista que se llamaba Magaly. Me pareció bonito y dije voy a ponerte Magaly”, reveló Vela.

Sobre el hecho, Medina empezó a reírse al no saber la historia de su nombre. Del mismo modo, Vela señaló que el médico le había dicho que Medina iba a ser hombre.

Del mismo modo, Vela señaló que la presentadora de pequeña era muy renegona. “Cuando te ponía a dormir boca abajo y hacían ruido tú empezabas a renegar, entonces yo salía a pedir que no tiren las pelotas al jardín”, contó.

