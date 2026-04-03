El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que mantendrá la atención al público durante toda la Semana Santa con el objetivo de facilitar la entrega de documentos pendientes.

Actualmente, más de 700 mil DNI ya se encuentran listos para ser recogidos en todo el país, en el marco de las Elecciones Generales 2026 programadas para el 12 de abril.

La jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, exhortó a los ciudadanos a acercarse a las oficinas para recoger su documento y evitar inconvenientes al momento de votar.

Precisó que la atención en Lima se realiza hasta las 4:45 p.m. los viernes, mientras que durante el fin de semana - incluido el Domingo de Resurrección- las oficinas atienden hasta la 1:45 p.m.

Como parte de este operativo especial, la institución habilitó múltiples sedes a nivel nacional. El Viernes Santo operarán 62 oficinas en Lima y diversas regiones; el sábado serán 97 locales los que entregarán DNI; y el domingo estarán disponibles 58 oficinas para este mismo fin.

Finalmente, Reniec recomendó a los ciudadanos verificar previamente si su DNI ya se encuentra listo para recojo, ya sea a través de su página web o canales oficiales. En caso el trámite figure al 100%, podrán acudir a la oficina seleccionada al momento de realizar la gestión, respetando los horarios establecidos.