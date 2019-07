Magaly Medina pide a niños que no vean su programa: "¿Qué podrían aprender de mí? Lean"

La conductora de televisión Magaly Medina vivió un momento incómodo en la presentación de su libro '¡Hola, Guapa!' en la Feria Internacional del Libro (FIL) cuando una niña le preguntó sobre qué le diría a los niños que observan su programa.

"Hola Magaly, te veo en la televisión desde que tenía tres años, me acuerdo cuando tenías la vieja canción de la 'Urraca'... la cantaba y hasta ahora te veo en la televisión. ¿Qué le dirías a los niños que te ven?", le preguntó la menor.

La periodista se sintió avergonzada y pidió a los niños que no vean su programa porque "es un producto" para mayores de 18 años.

"Le recomendaría que no me vean (risas) porque a esa hora hay que dormir... Además, yo soy un producto apto para mayores de 18 años, no sé qué podrías aprender de mí, ¡qué vergüenza!, ¿qué puede aprender una niña de esa edad de mí?", respondió Magaly Medina.

"¿Pero qué le puedo decir a los chicos? Que lean, en vez de ver televisión, traten de leer, ahora hay libros digitales. Mis grandes sueños los encontré en las páginas de los libros", agregó.