Magaly Medina ofrece a Jefferson Farfán un video de Yahaira y 'Coto' Hernández (VIDEO)

Magaly Medina mencionó tener un video que confirmaría el romance entre Yahaira Plasencia y 'Coto' Hernández pero dijo que no lo mostraría en televisión porque pertenece a la "intimidad de dos personas".

Pese a que dio esta aclaración, la periodista se refirió a Jefferson Farfán mirando a las cámaras de televisión y le ofreció mostrarle el video solo a él.

"Te podría contar cómo son las imágenes pero yo creo que tú mereces tenerlas, así que haznos llegar tu número telefónico (...) de verdad te lo envío como presente navideño adelantado, como una señal de buena fe para que veas que no soy tan mala y que quiero tu felicidad pese a que me mandas cartas notariales y me amenazas con demandar".", dijo Magaly Medina.

La 'Urraca' también reveló que en la grabación aparece un oso de peluche, regalo que la salsera le habría dado al modelo de Costa Rica por el Día de San Valentín.

Recordemos que 'Coto' Hernández confesó en 'El Valor de la Verdad' que Yahaira Plasencia le regaló un peluche.