La cantante Giuliana Rengifo se presentó en el programa “Amor y Fuego” y reveló detalles pocos conocidos de su exrelación sentimental con el notario Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina.

En conversación con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, la cumbiambera aclaró que no se interpuso en la relación entre Medina y Zambrano. La artista indicó que su romance con el abogado comenzó cuando la conductora de “Magaly TV: La Firme” se dio un tiempo con el notario.

“Estuvimos cerca de un mes y tanto. Terminamos porque tenía una gira pactada de dos meses por Estados Unidos y en ese tiempo no hubo comunicación y me di cuenta que esa relación no iba para más”, explicó Rengifo.

“Nos conocimos por amigos en común y quiero dejar en claro que yo no me metí en ninguna relación. Jamás lo haría porque sé lo duro que es cuando se meten en tu relación. Se sufre mucho”, expresó.

¿Por qué antes Giuliana Rengifo no reveló que tenía una relación con Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina?

Giuliana Rengifo explicó que antes no quiso brindar detalles de su corta historia de amor con Alfredo Zambrano porque consideró que nadie iba a comentar al respecto en la pantalla chica, pero este secreto se hizo popular en la prensa de espectáculos y se calificó a la cantante como la manzana de la discordia.

“Todas tenemos un porqué en la vida y no hay que juzgar. Yo callé porque pensé que esto iba a quedar ahí, pero ya pasó seis años y quiero vivir tranquila”, contó.

“Ahora mis hijos están más grandes y saben mi verdad. Entonces, ellos me han dado la seguridad para estar en tu programa (por ‘Amor y Fuego’) y poder decirlo”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Patricio y Luciana: ¿Qué dijo Flavia Laos el día que fue consultada ante una posible relación de su ex y su amiga?

Flavia Laos sobre posible relación de Luciana Fuster y Patricio Parodi