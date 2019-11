Magaly Medina arremete contra Mirella Paz: “Eres una vulgar, sin clase” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Magaly Medina arremetió contra Mirella Paz, luego de que esta la llamara “vieja payasa” al tener conocimiento que se había burlado por su salida del programa 'Mujeres al mando'.

Según Medina, a Mirella se le salió el “barrunto” y se presentó como una mujer “vulgar y poco preparada" para la televisión, por lo que se entiende su pronta salida del espacio matutino de Latina.

“No teníamos la menor idea de quién eras tú hasta que apareciste en televisión”, respondió Medina al saber que Mirella Paz dijo que no la conocía, además de enrostrarle sus 22 años en la televisión y agregar que, más bien, le estaba dando “pantalla” al hablar de ella.

La polémica conductora también llamó “mueble” a Mirella Paz y dijo que su falta de cultura y argumentos la llevaron a mandarla a tomar una “pastilla” y un “cafecito”.

“Cuando alguien la critica y le dice que para televisión no sirve, ahí le sale su verdadera personalidad. Ella es esa persona (de los videos de Instagram) vulgar”, comentó Magaly Medina.

En otro momento, Magaly Medina dijo que si Mirella Paz sufrió de bullying por su peso no tiene sentido los comentarios que lanzó contra ella, menos de alguien que fue candidata al Miss Perú.

“¿De qué cantina has salido? ¿De dónde has salido? ¿Dónde te has educado? ¿De qué antro has salido?”, se preguntó Magaly Medina, además de celebrar que la hayan sacado de la televisión.