En medio de la polémica relación entre Julián Zucchi y Priscila Mateo, quien es reportera del programa ‘Magaly Tv La Firme’, la popular conductora de espectáculos recordó que no la pasó nada bien durante su ruptura temporal con Alfredo Zambrano.

Como se sabe, actualmente Magaly Medina se casó con su notario en 2016, en una lujosa boda que convocó a reconocidas figuras del espectáculo y la política nacional. Sin embargo, antes de darse el ‘Sí', la pareja tuvo que pasar por algunos obstáculos que pusieron a prueba su amor.

Magaly Medina contó detalles de su separación con Alfredo Zambrano

En una de las últimas ediciones del programa ‘Magaly Tv La Firme’, durante una entrevista con Laura Borlini, la popular ‘Urraca’ recordó uno de los momentos más duros que tuvo que enfrentar su relación con el notario Alfredo Zambrano. La conductora de espectáculos confesó que tras esa ruptura pensó que sería el fin definitivo de su romance.

“ Cuando éramos enamorados, a los cuatro años terminamos definitivamente. El duelo, porque hice mi duelo, a mí me demoró tiempo. Ocho meses, empezamos a hablar. Para mí era definitivo, yo lloré, pataleé, me aislé, hice todo lo posible, me alejé de su mundo de amigos ”, contó Magaly Medina.

“ Yo pensé que lo había logrado porque cada uno hacía su vida de soltero, pero cuando empezó a buscarme y terminó con un anillo de compromiso en mi dedo, me di cuenta que los sentimientos aún estaban ahí ”, agregó la conductora.

¿Magaly Medina y Alfredo Zambrano atraviesan crisis matrimonial?

En una reciente entrevista con Infobae, Magaly Medina descartó que su matrimonio con Alfredo Zambrano atraviese por una crisis. La ‘urraca’ contó que su esposo no pudo acompañarla en su último viaje al extranjero por temas laborales.

“ No sé de dónde nacen estas especulaciones. El fin de semana viajé a Miami para renovar mi licencia de conducir y el registro de mi auto. No tengo que andar explicando que mi esposo no me acompañó porque tenía mucho trabajo. Confiamos el uno en otro. No le veo nada raro ”, explicó Magaly.





