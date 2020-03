Magaly Medina no pudo evitar burlarse de los consejos que le dio Kike Suero a Jean Deza por los constantes ‘ampays’ en los que ha sido captado bebiendo y fumando junto a la modelo Shirley Arica.

“Este tremendo viejonazo que hasta ahora no se ha mirado al espejo, solamente se mira al espejo para peinarse. Bueno, este señor le da consejos a Jean Deza, cuando a él todo el mundo le ha dado consejos y nunca ha entendido, nunca ha encaminado su vida. Siempre ha estado haciendo escándalos, siempre lo hemos encontrado tomado, siempre en bochornosas situaciones”, manifestó la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina se ríe por consejo de Kike Suero a Jean Deza. (Video: ATV)

Asimismo, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ no dudó en recordarle todas las veces que el actor cómico ha sido ‘ampayado’ por su programa durante 15 años en escándalos y situaciones vergonzosas.

“Ya está viejo y no aprende y quiere que Jean Deza solo porque él lo dice y le aconseja que le haga caso. Ay qué risible son algunos en esta farándula, de verdad, qué risible. Kike Suero aconsejando a Jean Deza. Mejor que lo haga solamente públicamente y no juntos, porque no vaya a ser que acaben los dos tomando chelas”, agregó entre risas Magaly Medina.

