Luego del tenso enfrentamiento que protagonizó con Janet Barboza durante la entrevista que le hizo anoche, Magaly Medina dijo sentirse “avergonzada” de haber tenido en su programa a la popular ‘Rulitos’.

“Esto se convirtió realmente en un mercado, con el perdón de los mercados y de la gente decente que trabaja en ellos. Pero esto parecía una guerra de verduleras, realmente a ese nivel. (...) Esto llegó a un nivel que nunca debió de llegar”, comentó la popular ‘Urraca’ al inicio de su programa.

Magaly Medina sobre Janet Barboza: “contuve mis ganas de botarla del set”. (Video: ATV)

Asimismo, la polémica conductora de televisión contó que su equipo de producción también había pensado en invitar a los otros conductores que salieron del fenecido ‘Válgame’; sin embargo, tras lo sucedido con Janet Barboza, ella ha pedido que no sea así.

“Todo se resumió y al final ya no tenía ganas de tenerla aquí de verdad y antes de ser maleducada, aunque me han dicho que soy bien malcriada y lo soy. Pero no la boté, finalmente contuve mis ganas de botarla de este set. Fui decente, porque esta es mi casa y si vienes a ofenderme, te puedo botar”, señaló Magaly Medina, quien agregó estar bastante avergonzada de haber invitado a "alguien con el nivel de la Barboza”.