Al iniciar su programa, Magaly Medina no tuvo reparos en responder a las indirectas de Giuliana Rengifo, quien reveló hace unos días que tuvo una relación con Alfredo Zambrano mientras él estaba separado de la popular Urraca.

“(Ustedes) están esperando que una diga indirectas, porque resulta que ahora todo lo que diga son indirectas. Andaré preocupándome yo por gente que nunca me ha interesado”, comentó Magaly.

Luego, al presentar una nota sobre los romances que se mantuvieron en la clandestinidad, dijo lo siguiente: “Esta nota no es indirecta, y si la quieren tomar como indirecta, ¿a mi qué? Háganlo. Fastídiense, moléstense irrítense mientras yo me río. (…) No pierdo mi tiempo. El que tiene que hablar es él no soy yo”.

Alfredo Zambrano le responderá a Giuliana Rengifo este domingo en “Día D”

En el avance del programa dominical se afirma que Magaly Medina y su pareja hablarán sin reservas y le responderán a la ex integrante de Agua Bella.

“Hemos aprendido qué es lo que no debemos hacer. Primero tranquilizarse, evaluar las cosas, porque peleas van a haber siempre”, se escucha decir a la popular ‘Urraca’ en la entrevista.

El abogado y la conductora de espectáculos también contarán detalles de su relación. Como se sabe, la pareja está a pocos días de cumplir cinco años de casados.